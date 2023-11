Esp ‍: Real-Barça, un Clasico bouillant éclate au mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’Athletic Bilbao au mois de juin prochain, Nico Williams va affoler le prochain mercato estival. Barcelone et le Real Madrid sont d’ores et déjà la lutte pour récupérer le crack du football espagnol.

Auteur d’un excellent début de saison avec un but et cinq passes décisives, l’ailier gauche Nico Williams s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs en Liga ces derniers mois. Du haut de ses 21 ans, l’international espagnol (10 sélections, 2 buts) va affoler le prochain mercato d’été. Et pour cause, sa situation contractuelle fait de lui l’un des joueurs les plus convoités d’Europe dans la mesure où son bail avec l’Athletic Bilbao expirera au mois de juin prochain. Une opportunité en or sur le marché des transferts que les géants de la Liga n’ont pas l’intention de laisser passer.

C’est ainsi que selon les informations du journal AS, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur les rangs pour accueillir Nico Williams. Prêt à tout pour récupérer ce diamant brut, le Real Madrid se dit même ouvert à l’idée de payer les 50 millions d’euros de sa clause libératoire au mois de janvier afin d’être certain de le recruter plutôt que de tenter de le recruter en tant que joueur libre et de prendre le risque qu’il parte à Barcelone ou ailleurs. Dans l’esprit de Nico Williams, il n’est pas envisageable de toute façon de partir libre.

Le Real prêt à payer 50 ME pour Nico Williams

C’est ainsi que des discussions sont en cours entre le joueur et Bilbao pour une prolongation de contrat avec l’assurance de partir au mois de juin. Mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé car l’Athletic Bilbao aimerait gonfler un peu trop la clause libératoire du joueur, ce qui freinerait les courtisans de Nico Williams. Outre le Real, qui semble être le club le plus chaud sur le dossier, le FC Barcelone est donc aussi sur le coup. Mais à en croire le journal AS, des clubs de Premier League dont l’identité n’a pas filtré sont également très intéressés. Qu’il soit libre ou pas, la pépite de Bilbao n’a pas fini de faire parler de lui. Nul doute que d’ici la fin de la saison, ses prestations continueront d’être surveillées de très près.