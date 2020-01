Esp : Quique Setien entraîneur du Barça, ça brûle !

Dans : Liga.

Plus que jamais poussé vers la sortie par la direction du FC Barcelone ces derniers jours, Ernesto Valverde pourrait bien être limogé dans les prochaines heures.

A en croire les informations récoltées par AS et plusieurs autres médias espagnols, les jours d’Ernesto Valverde sont comptés en Catalogne. Et alors que les noms de Xavi ou encore de Mauricio Pochettino ont filtré, c’est un candidat surprise qui pourrait bien récupérer le poste. Effectivement, Quique Setien serait le grand favori pour succéder à l’ancien entraîneur de Bilbao. Le technicien de 61 ans, ancien du Bétis Séville, est actuellement libre de tout contrat…