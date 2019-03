Esp : Monchi revient officiellement à Séville

Dans : Liga, PSG, Foot Europeen.

Un peu plus d'une semaine après son départ à l'amiable de l'AS Rome, et alors que les rumeurs faisaient de lui l'éventuel futur directeur sportif du Paris Saint-Germain ou d'Arsenal, Monchi s'est engagé ce dimanche avec le FC Séville. C'est évidemment le retour dans son club de toujours pour l'ancien joueur et dirigeant espagnol, lequel avait quitté le club andalou il y a deux ans afin de rejoindre la Roma.