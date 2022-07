Esp : Lewandowski fait peur, un attaquant veut quitter le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Arraché au Bayern Munich, Robert Lewandowski fait déjà le bonheur du FC Barcelone. Mais au sein du club catalan, son arrivée n’est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde puisque le Polonais pourrait pousser certains concurrents vers la sortie.

La rupture de stock de la boutique officielle suffit pour comprendre la joie des supporters du FC Barcelone. Très vite après la signature de Robert Lewandowski, le magasin situé près du Camp Nou avait utilisé toutes ses lettres « w » pour le flocage des maillots. C’est dire à quel point les fans se sont jetés sur la tunique de l’attaquant. Et l’engouement suscité par le Polonais va jusqu’au vestiaire du Barça. Ravi de la signature de l’ancien Bavarois, le jeune Pedri rêve déjà d’un beau parcours en Ligue des Champions.

Lewandowski fait rêver Pedri

« Robert Lewandowski représente une garantie de buts. On a déjà vu ce qu'il a fait au Bayern Munich, c'est une fierté pour nous de l'avoir ici, s’est réjoui l’Espagnol lors d’un point presse. (...) On commence la saison avec beaucoup d'ambition et, comme tous les ans, avec l'objectif de gagner tous les titres. C'est pour ça que les recrues sont venues. La Ligue des Champions ? Tous les ans, on a l'ambition de lutter pour la remporter. La saison dernière, la blessure d'Ansu Fati ne nous a pas aidés. Le Barça fait toujours partie des favoris pour la gagner. »

Si le milieu de terrain affiche son enthousiasme, certains coéquipiers sont sans doute moins emballés par l’arrivée de Robert Lewandowski. On parle bien sûr de ses concurrents dont le temps de jeu va forcément baisser. Les médias locaux ont beaucoup évoqué la situation de Memphis Depay, certes polyvalent, mais barré à la fois dans l’axe et sur les côtés. Idem pour l’international espagnol Ferran Torres qui, selon le site de Todofichajes, envisagerait un départ pour garder sa place en sélection avant le Mondial 2022. La source indique qu’un prêt serait envisagé pour l’attaquant payé 55 M€ l’hiver dernier, et que l’entraîneur Xavi aimerait conserver.