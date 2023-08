Esp ‍: Le Real prend un risque insensé au mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Trois jours après la blessure de Thibaut Courtois, le Real Madrid a perdu Eder Militao, victime d’une rupture des ligaments croisés face à Bilbao lors de la première journée de Liga samedi soir.

Le mercato estival est loin d’être un long fleuve tranquille pour le Real Madrid. Le club merengue, qui n’a pas recruté de numéro neuf en attendant de connaître l’issue du feuilleton Kylian Mbappé, a appris il y a quelques jours que la star de l’Equipe de France allait probablement rester au Paris Saint-Germain. Les évènements négatifs se sont ensuite enchaînés avec la grave blessure de Thibaut Courtois, remplacé en urgence par Kepa Arrizabalaga, prêté une saison par Chelsea.

Le Real ne remplacera pas Eder Militao

Comme si cela ne suffisait pas, Carlo Ancelotti a perdu Eder Militao samedi soir face à Bilbao. Titulaire au côté de David Alaba en ce début de saison, l’international brésilien a été victime d’une rupture des ligaments croisés, comme Courtois, et sera absent toute la saison. Mais au contraire du gardien belge, l’ex-défenseur du FC Porto ne sera pas remplacé numériquement. En effet, le journal AS affirme dans son édition du jour que le vice-champion d’Espagne en titre ne s’est pas mis en quête d’un nouveau défenseur central lors de ce mercato.

Chez les supporters du Real Madrid, l’idée de recruter Sergio Ramos avait rapidement germé, l’ex-capitaine madrilène étant libre depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin. Malgré des finances dans le vert, le Real ne va donc pas faire de folie et Carlo Ancelotti va devoir se contenter des joueurs à sa disposition. Cela veut dire concrètement que le Real Madird va faire la saison 2023-2024 avec seulement trois spécialistes au poste de défenseur central, à savoir Antonio Rüdiger, David Alaba et Nacho.

Ferland Mendy pourrait dépanner en défense centrale

A en croire AS, il n’est pas impossible que Ferland Mendy dépanne en défense centrale au cours de la saison, Carlo Ancelotti l’ayant déjà testé à ce poste à l’entraînement. Par ailleurs, trois jeunes du Castilla sont jugées assez prometteurs et seront amenés à s’entraîner avec le groupe professionnel et pourquoi pas le compléter en match : Marvel (20 ans), Pujol (19 ans) et Serrano (18 ans). Plus que jamais, le Real Madrid compte sur ses tauliers et ses jeunes pour tenir une saison avec un effectif assez limité à certains postes, comme en défense centrale ou au poste de numéro neuf.