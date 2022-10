Esp : Le Real n’arrive pas à oublier Mourinho

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Alors que l'on annonce une possible prolongation pour Carlo Ancelotti, le Real Madrid n’écarte pas un changement d’entraîneur dans les prochains mois. La presse italienne croit savoir que le président Florentino Pérez reste en contact avec le coach de la Roma José Mourinho.

Au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne peut que donner satisfaction. L’entraîneur madrilène a réalisé le doublé Liga-Ligue des Champions la saison dernière. Et tous les signaux restent positifs depuis le début de l'exercice 2022-2023. Nouvelle preuve le week-end dernier avec le succès dans le Clasico (3-1). Il n’est donc pas étonnant de voir la presse espagnole évoquer une possible prolongation du technicien sous contrat jusqu’en 2024. D’ailleurs, l’ancien coach du Paris Saint-Germain n’est pas contre la signature d’un nouveau bail.

Ancelotti sur le départ ?

« Comment je vois mon avenir ? Cette année et la suivante au Real Madrid, ensuite encore au Real et de nouveau au Real, s’amusait récemment Carlo Ancelotti sur la Rai Sport. Ensuite on verra. » Ce n’est pourtant pas la tendance annoncée en Italie. Malgré les résultats satisfaisants et son contrat en cours, l’Italien pourrait être lassé et ressentir le besoin de prendre sa retraite pour rester avec ses proches. C’est pourquoi le président Florentino Pérez envisagerait toutes les hypothèses, y compris celle d’un départ de son entraîneur et la nécessité de le remplacer.

• L’attaque du Real Madrid 2011-2012 sous José Mourinho TTC.⚔️



• Le Real remportera la Liga 2011-2012, avec un record de 100 points.👊🏾 pic.twitter.com/QUS77tKfK9 — 𝐏 (@p_fc28) October 21, 2022

Avec Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti, le dirigeant a déjà prouvé qu’il n’avait rien contre l’idée de reprendre un de ses anciens coachs. Du coup, le journaliste de Repubblica Enrico de Lellis affirme que José Mourinho pourrait bien retrouver la Maison Blanche. « Qui après Carlo Ancelotti ? Il y a un courant proche de Florentino Pérez qui mène à José Mourinho, a confié le spécialiste. Mais un autre courant pense à Antonio Conte. Attention aussi au Paris Saint-Germain. » Sans faire l’unanimité lors de son passage à Madrid (2010-2013), et notamment au sein du vestiaire, l’actuel coach de la Roma a laissé de bons souvenirs à Florentino Pérez puisque les deux hommes seraient toujours en contact.