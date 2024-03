Barcelone refusera tout l’or du monde pour Lamine Yamal

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A seulement 16 ans, Lamine Yamal est doucement en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du Barça. Un joyau que le club catalan ne veut pas vendre, malgré ses problèmes financiers.

En proie à de grosses difficultés économiques, le FC Barcelone pourrait être tenté de vendre ses bijoux de famille cet été. Ils sont nombreux au sein de l’effectif blaugrana à disposer d’une valeur marchande élevée, de Gavi à Pedri en passant par l’un des meilleurs défenseurs du monde Ronald Araujo. Ces derniers mois, un joueur a crevé l’écran au Barça, il s’agit de Lamine Yamal. Du haut de ses 16 ans, l’international espagnol brille sur son côté droit. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, il a encore été l’un des principaux dangers de l’attaque barcelonaise contre Naples, mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Ces derniers jours, une rumeur en Espagne a fait état d’un intérêt du PSG pour la pépite du FC Barcelone. Mais pour Carme Barceló, éditorialiste pour le journal Sport, il n’est pas question pour le club de la Catalogne de se séparer de Lamine Yamal et cela peu importe les offres susceptibles d’arriver sur le bureau de Joan Laporta cet été.

200ME pour Lamine Yamal, le PSG en rigole encore https://t.co/wCW6mS0gN7 — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2024

« Une prétendue offre du PSG - information venant d'ailleurs de Madrid - a modifié l'écosystème des supporters de Barcelone. La simple possibilité d'imaginer que Lamine Yamal finirait dans un club-État avec lequel le FC Barcelone entretient des relations amères a suscité une certaine inquiétude. S’il est vrai que le Barça a besoin de vendre, sa situation économique ne devrait pas pousser le club à vendre Lamal. Ce gamin de 16 ans est un actif du club et sa valeur dépasse la simple valeur bancaire. L'enthousiasme du supporter barcelonais renaît grâce à l'émergence de figures « Made in Masía », comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsi » fait savoir la journaliste de Sport, pour qui une vente de Lamine Yamal ne serait pas pardonnée par les Socios du Barça à la direction du club. Le PSG et les autres clubs intéressés peuvent donc à priori passer leur tour, l’ailier international espagnol de 16 ans ne devrait pas bouger cet été.