Esp : Le Real Madrid attaque la Liga, le dossier Messi fait tout exploser !

Les supporters du FC Barcelone sont en état de sidération depuis l'annonce du départ de Lionel Messi pour le PSG, et ils doivent l'être encore plus en apprenant dans les médias espagnols que Joan Laporta a été convaincu par Florentino Perez de laisser partir le joueur argentin.

Cette fois c'est fait, Lionel Messi n'est définitivement plus un joueur du Barça, et si à Paris c'est la folie, du côté de la capitale de la Catalogne la colère gronde de plus en plus. Elu président du FC Barcelone en début d'année avec comme principal argument la prolongation de Lionel Messi qu'il pensait pouvoir aisément obtenir, Joan Laporta va désormais devoir s'expliquer et cela risque de ne pas être simple. En effet, pour la presse sportive, c'est Florentino Perez en personne qui a dirigé la manoeuvre en conseillant à son homologue de se séparer de Leo Messi.

Florentino Perez s’est servit de Laporta comme de sa marionnette. Le Barca a rejeté le CVC, poussant Messi dehors. Messi arrivant au PSG, MBappe ira probablement au Real…



Le tout pour une « SuperLeague » 👏🏻 — FC Barcelone 🇫🇷 (@FCB_Fra) August 10, 2021

C’est en effet le projet de création de Super Ligue qui est devenue l’obsession des deux dirigeants espagnols, et le Barça pouvait conserver Lionel Messi en acceptant le deal de la Liga. L’instance présidée par Javier Tebas avait offert 270 millions d’euros au FC Barcelone s’il donnait son accord pour la vente de 10% du capital de la Liga au fonds d’investissement CVC. Un accord qui incluait une clause faisant renoncer le Barça a la possibilité de créer cette fameuse Super Ligue. Et cela a provoqué le clash.

Pour Florentino Perez, qui a également refusé de signer ce deal, il fallait convaincre Joan Laporta que le lancement de ce championnat privé valait plus que la prolongation de Lionel Messi. Et le patron du Real Madrid a eu gain de cause. Ce mardi, les Merengue ont même décidé d'attaquer Javier Tebas, la Liga et CVC en justice, contestant d'avance un accord avec le fonds d'investissement. Sans le vouloir, Lionel Messi a été le détonateur d'une affaire qui pourrait secouer le football espagnol pendant longtemps, et même le football européen.