Esp ‍: Le Real gagne difficilement, Mbappé encore muet

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

2e journée de Liga

Real Madrid - Valladolid : 3-0

Buts : Valverde (50e), B.Diaz (88e) et Endrick (90e)

Malgré une première mi-temps laborieuse, le Real Madrid a fait sauter le verrou de Valladolid après le repos et a signé sa première victoire de la saison en Liga (3-0).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

De nouveau aligné à la pointe de l'attaque du Real Madrid aux côtés de Vinicius Junior et de Rodrygo, Kylian Mbappé n'a toujours pas ouvert son compteur de but en Liga. Remplacé en cours de match, l'international français devra encore patienter pour briller au sein d'une équipe en rodage et qui a mis cinquante minutes avant de faire plier Valladolid, sur un coup-franc détourné de Valverde. En fin de match, Brahim Diaz et Endrick ont donné plus d'épaisseur à cette première victoire de la saison pour le Real Madrid, qui avait été accroché à Majorque la semaine dernière.