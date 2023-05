Esp : Vinicius va quitter Madrid, alerte générale

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Victime de nouvelles insultes racistes dimanche soir à Valence, Vinicius Junior songe de plus en plus fortement à quitter le Real Madrid.

Trop souvent pris pour cible depuis plusieurs mois, Vinicius Junior a de nouveau été la cible d’insultes racistes en Espagne. Dimanche soir, l’ailier gauche du Real Madrid a été l’objet d’insultes répugnantes à Valence, où le Real Madrid s’est incliné 1-0 en Championnat d'Espagne. « Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La ligue pense que c'est normal, la fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent. Je suis fort et j’irais jusqu’au but contre les racistes. Même si c’est loin d’ici » a publié l’attaquant du Real Madrid sur Instagram après la rencontre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Un discours à chaud qui laisse penser que Vinicius est prêt à quitter le club de la Casa Blanca après ces nouveaux incidents. Une tendance confirmée dans son édition du jour par le journal Marca, qui affirme que le Brésilien songe réellement à faire ses valises pour quitter la Liga et rejoindre un championnat dans lequel ce genre d’incidents est beaucoup plus rare, à l’instar par exemple de l’Allemagne ou de l’Angleterre.

Un départ sérieusement envisagé pour Vinicius ?

De son côté, ESPN Brésil est plus mesuré et assure que Vinicius n’a pas encore envisagé de manière concrète un départ du Real Madrid même si dans son entourage, la question se pose à force que les incidents à caractère raciste se répètent. Assurément, le mercato estival risque d’être beaucoup plus agité que prévu pour Vinicius, lequel réfléchira réellement à faire ses valises en cas de belle offre d’un club européen. Un changement de situation pour l’attaquant du Real Madrid qui pourrait notamment éveiller l’intérêt de clubs tels que Manchester City, le Bayern Munich… ou le Paris Saint-Germain, qui souhaite rebâtir son secteur offensif en raison des potentiels départs de Lionel Messi et de Neymar.