Esp : Le clan Griezmann dément un choix, les médias espagnols insistent

Dans : Liga, Mercato.

Ce lundi matin, ABC et AS affirmaient conjointement qu'Antoine Griezmann avait prévenu ses proches qu'il avait finalement décidé de rester à l'Atlético Madrid, l'attaquant français refusant de rejoindre le FC Barcelone lors de ce mercato estival. Mais, se confiant à L'Equipe, des membres de l'entourage d'Antoine Griezmann ont fermement démenti que ce dernier avait pris une décision sur son avenir immédiat : « A ce jour, on ne sait pas où Antoine jouera la saison prochaine. Antoine n'a toujours pas acté son nouveau club. Et contrairement à tout ce qui s'est raconté ces derniers mois, il n'a signé aucun pré-contrat avec le Barça. ».

Pas de quoi déstabiliser les deux médias espagnols, lesquels ont relayé les propos de L'Equipe, mais ont persisté à dire qu'Antoine Griezmann avait bel et bien prévenu des proches qu'il ne souhaitait plus rejoindre le Barça et que son avenir de footballeur était à l'Atlético Madrid et nulle part ailleurs. AS précise même que l'attaquant de l'équipe de France a répété ces dernières heures qu'il avait tranché clairement en faveur des Colchoneros.