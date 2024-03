Esp ‍: Le Barça gagne son dernier match avant de défier le PSG

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Pour son dernier match de Liga avant le déplacement à Paris en quart de finale aller de Ligue des champions, le mercredi 10 avril au Parc des Princes, le Barça a souffert, mais s'est imposé (1-0) ce samedi soir face à Las Palmas au stade olympique de Montjuic. Devant ses supporters, c'est Raphinha qui a marqué le but de la victoire pour l'équipe de Xavi, Las Palmas étant déjà réduit à 10e depuis la 24e minute et l'expulsion méritée de son gardien de but Alvaro Valles. Au classement de la Liga, et en attendant la suite et la fin de la 30e journée, le Barça est deuxième à cinq points du Real Madrid. Le club catalan a désormais dix jours pour préparer le très attendu match face au PSG.