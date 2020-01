Esp : Le Barça exige une réponse sous 24h de Xavi !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone a donné 24h à Xavi pour accepter ou refuser le poste d'entraîneur du club catalan.

Les événements semblent s’accélérer concernant la possible venue de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Ce samedi, en marge de la victoire de son équipe, Al Sadd, en demi-finale de la Coupe du Qatar (4-1), l’entraîneur du club qatari a reconnu que des discussions avaient lieu avec les émissaires du Barça, Eric Abidal et Oscar Grau, venus spécialement pour lui proposer le poste actuellement détenu par Ernesto Valverde. Et Xavi d’avouer qu’entraîner le FC Barcelone était forcément un rêve pour lui l’ancienne gloire du Camp Nou. Désormais la presse espagnole est unanime, un contrat de deux ans et demain aurait été proposé par Josep Maria Bartomeu à celui qui avait quitté le Barça en 2015 après avoir tout gagné avec son club et l’équipe d’Espagne.

Mais pressé d’en finir, le président du FC Barcelone aurait aussi fait savoir à Xavi qu’il voulait une réponse dans les prochaines 24 heures afin que le club catalan puisse rapidement se séparer d’Ernesto Valverde et introniser le technicien de 39 ans actuellement en poste au Qatar. Du côté d’Al Sadd on a déjà fait savoir que des négociations étaient possibles avec le Barça pour Xavi, toutes les pièces du puzzle sont désormais en place ou presque. Il reste la réponse de Xavi.