Esp ‍: Le Barça et le Real c'est fini, la prédiction terrifiante

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Les règles financières très strictes imposées par Javier Tebas en Liga vont-elles faire perdre leur statut européen au Real Madrid et au FC Barcelone ? La crainte est bien présente selon l’ancien défenseur catalan Gérard Piqué.

Il y a quelques mois, le FC Barcelone et le Real Madrid s’étaient montrés très favorables à la création d’une Superligue très rémunératrice. Il faut dire que le montant des droits TV n’est plus vraiment à la hausse et que parallèlement, Javier Tebas a imposé des règles financières très strictes en Liga. Une forme de fair-play financier national qui permet aux clubs de garder un cadre et de ne pas s’endetter mais qui peut desservir les géants du football espagnol sur la scène européenne. Lors du Business Sport Forum, Gérard Piqué s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Et pour l’ancien défenseur du Barça, désormais homme d’affaires, il est clair que le Real Madrid et le club catalan sont en danger de perdre leur statut européen dans les années à venir. « Je préfère le modèle américain, il est plus attrayant à regarder que le modèle européen. Mais ensuite, on passe au niveau économique et on se rend compte qu'il est mieux structuré pour les franchises. Au niveau européen, tout est entre les mains des joueurs. Le Barça et Madrid ne pourront pas rivaliser à long terme, c'est évident » explique Gérard Piqué avant de poursuivre.

Gérard Piqué a peur pour Barcelone et le Real Madrid

« Aux États-Unis, l'argent est distribuée de manière égale entre les 30 franchises, ils vont le structurer de manière à ce que les franchises soient très protégées. Et s'ils voient que l'entreprise n'est pas bien structurée, ils se mettent en grève et gagnent un peu plus du gâteau. Que se passe-t-il en Europe ? Chaque ligue est réglementée différemment. LaLiga a un système de fair-play très strict et d'autres ligues ont un autre système. En Europe, il faut se mesurer à ces équipes. Comme il n'y a pas de réglementation concernant le fair-play, vous êtes exposé à ce que ces clubs paient plus par d'autres moyens, et nous allons nous retrouver avec le Barça et Madrid qui ne pourront pas être compétitifs » redoute Gérard Piqué, qui n’exclut pas que le FC Barcelone et le Real Madrid soient totalement largués d’ici quelques années face à des clubs comme Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain, lesquels ne sont pas confrontés aux mêmes règles financières dans leur championnat.