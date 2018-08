Esp : Le Barça attaqué en justice ? Séville accuse la fédé d'être complice

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone affrontera le FC Séville en finale de la SuperCoupe d'Espagne, une rencontre qui se jouera au Maroc. Mais ces dernières heures, la température déjà chaude à Tanger est encore montée d'un cran, puisque le club andalou a tout simplement fait savoir qu'il envisageait d'attaquer le Barça en justice.

Et via Twitter, Séville a dévoilé les raisons de sa grosse colère et de cette menace, qui fait suite à la décision prise samedi par la fédération espagnole de football d'autoriser le Barça à aligner autant d'extra-communautaires qu'il le souhaitait pour cette compétition spécifique. Conscients que le Barça profitait de cette décision, les dirigeants andalous ont vivement réagi : « Le Séville FC est surpris par le communiqué de la RFEF à 24h de la SuperCoupe d’Espagne. Ce communiqué indique que tous les joueurs extra-communautaires souhaités peuvent être alignés, et ce alors que dans son dernier règlement pour la saison 2018-2019 il très clair qu’il ne pourrait y en avoir que trois, quelle que soit la compétition. Le département juridique du club étudie ce sujet et si le FC Barcelone venait à aligner plus de 3 joueurs extra-communautaires dimanche soir, le FC Séville présentera une réclamation pour composition illégale ».