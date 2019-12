Esp : L’objectif numéro 1 du Barça, Griezmann s’en fiche royalement

Dans : Liga.

Passé de l’Atlético Madrid au FC Barcelone cet été, Antoine Griezmann a expliqué ses motivations. Et tant pis si elles ne correspondent pas totalement avec les objectifs du club catalan.

Victime de deux fiascos ces dernières années en Ligue des Champions, le FC Barcelone a fait de la scène européenne sa grande priorité cette saison. Le capitaine Lionel Messi ne s’en cache pas, son principale objectif est de soulever à nouveau cette coupe d’Europe qui fuit son équipe depuis 2015. Autant dire que cette ambition n’a pas échappé à Antoine Griezmann depuis son arrivée cet été. Mais de son côté, l’attaquant français a un autre but en tête.

« Je n'ai pas quitté l'Atlético pour remporter la Ligue des Champions ou pour remporter plus de trophées, a confié l’international tricolore au site de l’UEFA. Je suis venu ici pour apprendre un nouveau style de jeu, pour adopter une nouvelle philosophie et essayer de m'améliorer et d'apprendre des choses sur un plan personnel. Le but c'était vraiment apprendre un nouveau style de jeu dans un club qui conçoit le football d'une manière différente. »

Griezmann ménage l’Atlético

« Mon objectif c'était d'apprendre quelque chose de nouveau parce qu'il ne fait aucun doute que l'Atlético est capable de remporter le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions, n'importe quand. Son équipe est assez bonne et son entraîneur l'est aussi. Je ne suis pas parti pour avoir une chance de remporter plus de trophées », a expliqué Griezmann, histoire de ne pas vexer son ancien club.