Esp : Karim Benzema est le boss, Madrid lui autorise tout

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Jeudi, les internationaux du Real, qui ont joué avec leur sélection en juin, ont repris l’entraînement. Tous, à l’exception de Karim Benzema.

Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Vinicius, Thibaut Courtois… Jeudi, les internationaux du Real Madrid ont repris l’entraînement, plusieurs jours après les joueurs n’ayant pas disputé les matchs en sélection au mois de juin. Carlo Ancelotti a enfin retrouvé son groupe au complet… ou presque. Et pour cause, un homme manquait encore à l’appel. Il s’agit de Karim Benzema. Dans son édition du jour, le journal AS dévoile que l’attaquant de l’Equipe de France s’est vu accorder quelques jours de vacances supplémentaires de la part du Real Madrid. L’ancien buteur de l’OL a disputé les matchs de Ligue des Nations au mois de juin avec les Bleus et aurait logiquement dû reprendre jeudi comme ses coéquipiers. Mais le staff du Real Madrid lui a accordé un traitement de faveur sur mesure.

Du repos en plus pour Karim Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Dans son édition, le journal dévoile que le Real Madrid n’a pas souhaité prendre le moindre risque avec Karim Benzema. Et pour cause, l’attaquant merengue avait pris l’habitude ces dernières années de bénéficier de plusieurs périodes de repos durant l’année, pendant les trêves internationales. Néanmoins, avec son retour chez les Bleus en mai 2021, Karim Benzema a enchainé les matchs à une cadence folle. A 34 ans, il a joué 3912 minutes avec le Real Madrid et 747 minutes avec l’Equipe de France lors de la saison 2021-2022. S’il a réussi à éviter les grosses blessures grâce à une hygiène de vie irréprochable, Karim Benzema avait cependant un gros besoin de récupérer, ce dont le Real Madrid a tenu compte en fixant la date de reprise de « KB9 » à demain, mardi. Un traitement de faveur compréhensible, que Karim Benzema saura apprécier. D’autant que l’ancien attaquant de l’OL n’est pas resté chez lui les bras croisés. A en croire ses publications sur les réseaux sociaux, Karim Benzema continue de s’entretenir à son domicile en attendant la reprise de l’entraînement au Real Madrid. Avec une nouvelle saison et de nouveaux objectifs en ligne de mire… à commencer par le Ballon d’Or.