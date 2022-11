EdF : Karim Benzema dérange les Bleus, ils accusent

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema ne reviendra pas avec les Bleus au Qatar, sa blessure l'oblige à couper et il est même parti en vacances. Mais sa communication dérange.

En posant ses valises à l’Ile de la Réunion, Karim Benzema a répondu à sa façon aux rumeurs faisant état d’un possible retour en équipe de France pendant cette Coupe du monde. L’attaquant tricolore a quitté les Bleus avant le début de l’épreuve, sans dire un mot, alors qu’il a été victime d’une déchirure musculaire à la cuisse qui empêche normalement tout retour. Mais une information en provenance d’Espagne a fait état d’un retour en forme plus rapide que prévu du joueur du Real Madrid, qui aurait même été disponible pour l’entrainement de son club en fin de semaine. Difficile à croire tant le joueur a été déclaré forfait pour le reste de la compétition par le staff médical des Bleus, qui aurait gardé KB9 sous la main s’il y avait eu un moindre espoir de retour à temps, ne serait-ce que pour les derniers matchs.

Des photos qui n'aident pas à y voir clair

Mais la communication de Karim Benzema interpelle les suiveurs des Bleus, même si son arrivée à La Réunion a forcément mis un terme au débat purement sportif. En réponse aux bruits courant sur l’ambiance au sein des Tricolores qui serait plus détendue sur et en dehors du terrain en l’absence de Benzema, le « Nueve » a posté deux photos. Une où il regarde son téléphone et annonce qu’il a « bien trop de dignité » pour éviter de répondre à ces informations. L’autre où on le voit en train de faire du vélo d’appartement et donc capable d’effectuer des efforts physiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

A l’heure où les réseaux sociaux sont un moyen de communication très parlant pour faire passer des messages sans avoir à passer par les médias, les annonces de Karim Benzema ont semé le doute. Philippe Doucet aurait aimé que l’ancien lyonnais s’exprime clairement pour ôter toute ambiguïté, ce qu’il se refuse visiblement à faire. « Tant qu’il ne le dit pas, on est obligé de se demander s’il était aussi forfait que ça. Il est effectivement forfait, mais il veut laisser croire ou son clan veut laisser croire, que cette décision n’était peut être pas la bonne et qu’on aurait pu le traiter, lui Karim Benzema Ballon d’Or, un peu différemment. Si c’est le cas, c’est un positionnement qui n’est pas vraiment nécessaire et qui risque de faire un pourrissement autour de l’équipe de France », a annoncé l’ancien journaliste de Canal+ sur Europe 1.

La photo, l'erreur de Benzema

Le positionnement de Karim Benzema a travers ces photos ne plait pas non plus à l’ancien joueur de l’OM Marc Libbra, pour qui l’attaquant français ne la joue pas collectif sur le coup. « Cette photo créé l’ambiguïté terrible, il ne doit pas la mettre. Je l’aime beaucoup, mais cette photo-là avec ce commentaire, elle n’a pas lieu d’être. Le staff médical français sait parfaitement ce qu’il se passe avec la cuisse, et jamais la France n’aurait choisi de se passer d’un joueur comme Karim Benzema », a mis au clair Marc Librra, pour qui jamais KB9 n’aurait été autorisé à quitter le Qatar s’il y avait eu une chance qu’il joue encore une minute avec les Bleus au Mondial.