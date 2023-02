Esp : Karim Benzema attend une très bonne nouvelle

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Touché face à Valence jeudi soir, Karim Benzema ne suscite pas d’inquiétude au Real Madrid, et va bientôt recevoir une excellente nouvelle.

Touché à l’adducteur, Karim Benzema n’a pas été en mesure de disputer l’intégralité du match entre le Real Madrid et le FC Valence. Les premières nouvelles sont bonnes pour le Ballon d’Or 2022, dont la blessure serait sans gravité selon les premiers échos de la presse espagnole. De quoi soulager Karim Benzema, lequel devrait par ailleurs fêter une excellente nouvelle dans les jours à venir. Et pour cause, le journaliste Nicolo Schira a confirmé sur son compte Twitter l’imminence de la prolongation du contrat de Karim Benzema. Lié au Real Madrid jusqu’en juin prochain, l’international français va prolonger d’une saison supplémentaire, comme c’est de coutume au Real Madrid pour les joueurs de plus de 30 ans, soit jusqu’en juin 2024.

La prolongation de Benzema est actée

A en croire l’insider, tout est bouclé en interne pour la prolongation de Karim Benzema, qui va donc fêter une nouvelle très attendue depuis des semaines dans les jours à venir. La star du Real Madrid l’a répété à plusieurs reprises, il se voit désormais terminer sa carrière dans le club merengue. S’il parvient à se maintenir à ce niveau de compétition, et que les blessures l’épargnent dans les mois à venir, nul doute que Karim Benzema aura sans doute l’occasion de signer une autre prolongation de contrat la saison prochaine. En revanche, le Real Madrid estime qu’il est désormais urgent de lui trouver une doublure digne de ce nom afin de pouvoir le faire souffler et de faire jouer une réelle concurrence, ce qui n’est absolument pas le cas cette saison avec Mariano Diaz. Ces dernières semaines, les noms d’Erling Haaland (Manchester City), de Kylian Mbappé (PSG) ou encore de Dusan Vlahovic (Juventus Turin) ont été évoqués dans la capitale espagnole, où Florentino Pérez fera le maximum pour s’offrir un attaquant l’été prochain.