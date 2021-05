Esp : N'Golo Kanté ciblé, le Real Madrid en fusion ?

Dans : Liga.

Le mercato du Real Madrid s’accélère, quelques jours après l’officialisation du départ de Zinedine Zidane.

Ce week-end, le Real Madrid a annoncé la signature de David Alaba, libre de tout contrat après plus de dix ans passés au Bayern Munich. Le défenseur international autrichien va numériquement combler le départ de Sergio Ramos, également en fin de contrat et qui ne prolongera pas selon les informations livrées ce lundi matin par le journaliste Siro López. La future destination du capitaine du Real Madrid n’est pas connue, mais la fin de son aventure longue de seize ans avec le club merengue a sonné. Astucieux, le Real Madrid a déjà comblé son départ avec David Alaba. Mais le président Florentino Pérez ne s’arrêtera pas là cet été. Tandis qu’il souhaite confier son banc à Antonio Conte, le président du Real Madrid serait également très chaud pour recruter un certain Ngolo Kanté selon Don Balon.

Kanté, mais aussi Lukaku et Hakimi ciblés ?

Le profil de l’international français a été validé par Antonio Conte, favori pour reprendre les commandes du Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane. Elu meilleur joueur du match aller puis du match retour face au Real en demi-finale de la Ligue des Champions, l’international tricolore a remis ça en finale face à Manchester City. De toute évidence, il fait actuellement partie des meilleurs joueurs du monde, ce qui plaît automatiquement au Real Madrid, qui cherche toujours à faire signer des noms clinquants. Il sera en revanche difficile d’obtenir le renfort de Ngolo Kanté, qui n’a jamais éprouvé de désir de quitter Chelsea, même lorsque les Blues étaient dans le dur. Outre le milieu défensif français, Antonio Conte a glissé deux autres noms à son potentiel futur président au Real Madrid, ceux de Romelu Lukaku et d’Achraf Hakimi, avec qui il a gagné le titre de champion d’Italie à l’Inter Milan. Le PSG suivra cela de près, le club de la capitale ayant fait du latéral droit marocain sa priorité en défense.