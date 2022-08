Esp : Hala Madrid, le Bayern chauffe Lewandowski

Dans : Liga.

Ancien joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski a rejoint le FC Barcelone lors du mercato estival au terme d’un long feuilleton.

Pendant de longues semaines, Robert Lewandowski a émis le souhait de quitter le Bayern Munich afin de rejoindre le FC Barcelone. Le feuilleton a trainé en longueur pour le départ de l’international polonais, les dirigeants du Bayern Munich s’étant montrés inflexibles sur le prix du transfert. Déterminé à partir, Robert Lewandowski n’a pas apprécié l’attitude de son ancienne direction et notamment du directeur sportif Hasan Salihamidzic. Selon les informations de Bild, les deux hommes vont régler leurs comptes ce mardi lors d’une rencontre à Munich. En effet, Robert Lewandowski a profité de la fin de la tournée du FC Barcelone pour faire un crochet par l’Allemagne afin de dire au revoir avec les formes à ses anciens coéquipiers. A cette occasion, il va donc s’expliquer avec la direction sur les conditions de son départ, qu’il n’a pas vraiment apprécié.

Les supporters du Bayern provoquent Lewandowski

Les médias qui ont suivi cette journée dévoilnt par ailleurs que Robert Lewandowski a été accueilli de manière plutôt originale par les supporters du Bayern Munich, qui digèrent assez mal son départ. Et pour preuve, les supporters présents sur place ont lancé des « Hala Madrid » au nouvel attaquant du FC Barcelone, une provocation qui aura sans doute fait sourire plus qu’autre chose le principal intéressé. L’hostilité n’est d’ailleurs pas allée plus loin de la part des supporters bavarois envers Robert Lewandowski, envers qui ils sont très reconnaissants pour tous les buts marqués et toutes les saisons passées au Bayern Munich. A n'en pas douter, les supporters du Bayern Munich seront moins sympathiques dans le cas où Robert Lewandowski viendrait faire des misères au club allemand en Ligue des Champions avec sa nouvelle équipe du FC Barcelone…