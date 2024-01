Esp ‍: Griezmann meilleur buteur de l'Histoire de l'Atlético

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

En égalisant contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne ce mercredi soir, Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'Histoire de l'Atlético Madrid. Le Français a inscrit son 174e but, du pied droit s'il vous plait, sous les couleurs des Colchoneros et dépasse ainsi la légende Luis Aragones (173 buts) qu'il avait égalé quelques jours plus tôt en Liga. Arrivé à l'Atlético en 2014, Antoine Griezmann est bel et bien lui aussi une légende du club madrilène désormais.