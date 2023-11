Esp ‍: Griezmann Ballon d'or, l'Atlético lance l'opération

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Avec 12 buts inscrits en 16 matchs cette saison, Griezmann est en feu à l'Atlético Madrid. De quoi en faire l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Son club veut désormais donner le maximum pour l'aider à gagner le Ballon d'or.

Candidat naturel au Ballon d'or entre 2016 et 2018, Griezmann était passé au second plan en France avec l'émergence de Kylian Mbappé. Récemment, peu le voyaient rivaliser avec son jeune compatriote, Erling Haaland ou Jude Bellingham pour le précieux trophée individuel. Mais, le début de saison de Grizou est en train de changer la donne. En effet, Griezmann porte littéralement l'Atlético Madrid depuis plusieurs semaines. Il enchaîne les buts avec 8 réalisations en Liga et 4 en Ligue des champions. A l'image de sa reprise acrobatique contre le Celtic sur son second but, Griezmann allie beau geste et résultat final. Il charme toute l'Espagne en ce moment.

L'Atlético doit gagner un titre pour Griezmann

Des performances de candidat au Ballon d'or pour Griezmann. Néanmoins, le Français n'aura pas la tâche facile en étant à l'Atlético Madrid. Il ne bénéficie pas d'un club aussi fort et aussi exposé que ses rivaux du PSG, de Manchester City ou du Real Madrid. Diego Simeone le sait et il promet déjà à Antoine Griezmann un grand Atlético Madrid pour lui permettre d'avoir ses chances pour le Ballon d'or 2023.

❝Nous devons gagner un titre important pour que Griezmann puisse remporter un Ballon d'Or.❞



— Diego Simeone 🗣️ pic.twitter.com/o8KfkRzy0x — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) November 14, 2023

« Nous devons gagner un titre important pour que Griezmann puisse remporter un Ballon d'Or », a souhaité El Cholo devant les médias espagnols. En Liga, l'Atlético est en course pour le titre avec une 4e place actuellement. Les Colchoneros sont à 4 points du Real et à 6 du leader surprise Gérone. En Ligue des champions, si l'Atlético est leader de son groupe, la concurrence est relevée pour espérer un premier titre en C1. Le Ballon d'Or dépend peut-être plus de l'Euro 2024 avec la France même si son compatriote Kylian Mbappé risque de le supplanter. A la lecture des propos de son entraîneur, une chose est déjà gagnée pour Griezmann : l'amour de son club. Rappelons que le public madrilène lui avait tourné le dos après son départ au Barça en 2019.