Esp ‍: Et si Xavi restait, le coup de poker du Barça ‍!

Xavi a annoncé il y a quelques semaines son départ du FC Barcelone en fin de saison mais un improbable retournement de situation reste possible puisque Joan Laporta aimerait convaincre son coach de rester.

Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone n’a pas oublié la belle saison sous Xavi en 2022-2023 et a bien l’intention de tout faire pour conserver son entraîneur en juin prochain, malgré un exercice 2023-2024 plus laborieux. Certes, l’équipe catalane est nettement moins performante. Tout n’est pas à jeter cependant, la preuve, le Barça est second de Liga et figure toujours en lice pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. C’est ainsi que selon les informations du quotidien Sport, le président barcelonais Joan Laporta a indiqué à Xavi « de façon informelle » qu’il était préférable qu’il reste une saison de plus au FC Barcelone. Cet avis n’est pas unique au sein du club car il est partagé par le vice-président Rafa Yuste, lui aussi favorable à l’idée de voir Xavi toujours sur le banc catalan la saison prochaine.

A cette heure, on ignore si Xavi a accepté de revenir sur sa décision à la suite de cette conversation privée avec son président mais de toute évidence, l’information est de nature à changer la donne. Non, Xavi n’est pas chassé par le Barça qui au contraire fait son maximum pour le retenir. Alors que les résultats se sont améliorées ces dernières semaines, plus ou moins depuis l’annonce de son départ, Xavi va-t-il choquer tout le monde en annonçant qu’il est finalement prêt à rester ? La question se pose désormais à Barcelone, où les débats il y a encore quelques heures portaient… sur l’identité du successeur de Xavi. Nagelsmann, Tuchel ou encore Flick et De Zerbi étaient évoqués mais finalement, il se pourrait bien que personne ne vienne et que le Barça reparte en 2024-2025 avec le même entraîneur. Les cartes sont désormais entre les mains de Xavi.