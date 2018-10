Esp : Contre le Real, le Barça n’a pas besoin de Messi assure Griezmann

Dans : Liga, Foot Europeen.

Sans Cristiano Ronaldo, parti cet été à la Juventus Turin, le Real Madrid affiche clairement ses limites cette saison.

Les Merengue réalisent un début d’exercice décevant et ne partent pas du tout favoris avant le Clasico prévu dimanche. A tel point que l’absence sur blessure de Lionel Messi ne change pas la tendance si l’on en croit Antoine Griezmann. « Comme tous les Clasicos, ça va être un bon match. C’est dommage que Messi ne soit pas disponible pour le Barca, mais ils ont toujours les joueurs pour gagner, a confié le Français à ESPN. Le Real a besoin d’une victoire pour aller de l’avant, ce sera un match agréable à regarder. »

D’autant que cette rencontre devrait bénéficier à l’Atlético Madrid, cinquième de Liga à deux points du leader catalan. « On est aussi à la lutte comme chaque année, a souligné l’attaquant des Colchoneros. La saison dernière, nous avions fini deuxièmes. Il faut continuer comme ça, continuer à travailler pour montrer sur le terrain qu'on peut rester proches d'eux. (...) Tout peut arriver dans une saison, surtout cette année où tout le monde a un peu laissé filer des points. On doit en profiter et on verra où ça nous mène. » De son côté, l’Atlético reçoit la Real Sociedad, l’ancien club de Griezmann, ce samedi soir.