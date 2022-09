Esp : Cette ex-pépite du Real fait saliver le Barça

Dans : Liga.

En fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison, Marco Asensio pourrait rebondir… au FC Barcelone.

Promis à un grand avenir il y a quelques années et comparé à Kylian Mbappé par Fred Hermel, Marco Asensio ne parvient décidément pas à s’imposer comme un titulaire chez les Merengue. Après un début de carrière pourri par les blessures, l’international espagnol est enfin épargné mais aux yeux de Carlo Ancelotti, il n’est pas plus qu’un joker de luxe au contraire de Valverde, Rodrygo ou encore Vinicius, régulièrement titularisés par le coach italien du Real Madrid. Tandis que Marco Asensio sera en fin de contrat en juin prochain, le club madrilène ne fermera pas la porte à son départ lors du mercato hivernal afin de ne pas risquer un départ pour zéro quelques mois plus tard. Et selon les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone pourrait surprendre tout le monde en Espagne en se jetant sur Marco Asensio en janvier.

Asensio au Barça, l'Espagne s'enflamme

Les attaquants ne manquent pas au Barça avec Ansu Fati, Robert Lewandowski, Memphis Depay, Ferran Torres ou encore Ousmane Dembélé, mais le club catalan voit l’opportunité de recruter Marco Asensio à prix réduit d’un très bon œil. Du côté du Real Madrid, l’objectif était de prolonger le contrat de l’international espagnol mais, déçu de son faible temps de jeu au sein de la Casa Blanca, celui-ci n’a toujours pas accepté de prolonger. Courtisé par Arsenal, le Milan AC ou encore Newcastle l’été dernier, Marco Asensio pourrait donc rebondir à la surprise générale du côté de l’ennemi juré du Real Madrid, au FC Barcelone. Reste à savoir si le joueur est intéressé par cette perspective, alors qu’il n’est pas du tout assuré de jouer davantage chez les Blaugrana. Nul doute en tout cas que du côté de Florentino Pérez et des supporters du Real Madrid, un départ de Marco Asensio vers le Barça serait vécu comme une immense trahison.