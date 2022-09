PSG : Le Real Madrid déteste le petit jeu de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours vexé après le refus de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid n’est pas près de revenir à la charge. Le club de la capitale espagnole a bien entendu l’appel du pied de l’attaquant parisien. Mais la Maison Blanche ne se manifestera qu’en cas de réelle ouverture.

Kylian Mbappé a surpris tout le monde. Alors qu’on pensait le feuilleton définitivement terminé, l’attaquant qui avait finalement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain a lui-même relancé les rumeurs autour du Real Madrid. « On ne sait jamais ce qu’il va se passer, confiait récemment le Français au New York Times. Je n’ai jamais joué là-bas, mais on dirait que c’est ma maison ou quelque chose comme ça. » Bien évidemment, sa déclaration n'a échappé à personne en Espagne. Et surtout pas au Real Madrid.

Mais au sein de la Maison Blanche, il n’est pas question de s’enflammer. D’après le journaliste du quotidien Marca José Félix Diaz, Kylian Mbappé a peut-être tout simplement trouvé le moyen d’attirer l’attention du Real Madrid. Pour notre confrère, le timing de l’information de L’Equipe sur son contrat est également suspect. Rappelons que le journal a corrigé un détail important sur la durée du bail signé cet été. Ce dernier ne va pas jusqu’en 2025. L’international tricolore se serait engagé jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option.

L'exemple Cristiano Ronaldo

L’avant-centre se retrouverait donc à un an de la fin de son contrat en juin prochain. Mais là encore, le Real Madrid ne réagira pas. Du moins pas tant qu'une réelle ouverture ne sera pas trouvée. Le champion d’Espagne refuse d’entrer une nouvelle fois dans le jeu de Kylian Mbappé, soupçonné de vouloir lancer de nouvelles enchères pour sa prochaine signature. Sauf que le club dirigé par Florentino Pérez ne s’alignera pas sur les exigences du Parisien. Le président restera ferme, comme lorsqu’il avait laissé filer un Cristiano Ronaldo jugé trop gourmand, et qui avait trouvé une porte fermée lorsqu’il avait demandé à revenir.

Marca l'affirme, le Real Madrid n'a aucun intérêt à se renseigner réellement sur la situation de Kylian Mbappé, si ce n'est pour valoriser une nouvelle fois l'attaquant français. Cette fois-ci, si le champion du monde est intéressé pour rejoindre la Casa Blanca, ce sera à lui de faire la démarche et de se séparer du PSG. Si possiblement publiquement, ce qui ne risque pas d'arriver de sitôt tout de même. Car Florentino Pérez en est certain, malgré les rumeurs venant de Premier League pour une éventuelle arrivée de l'ancien monégasque, absolument personne ne peut se payer Kylian Mbappé tant qu'il est sous contrat avec le PSG. Et cela laisse donc Nasser Al-Khelaïfi relativement tranquillement pendant quasiment deux ans.