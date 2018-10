Esp : Benzema est un génie, lui ne retiendra que ça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Buteur mardi soir avec le Real Madrid en Ligue des champions, Karim Benzema a marqué son 57e but dans cette compétition, devenant le meilleur réalisateur français en C1, et le sixième de l’histoire derrière Cristiano Ronaldo (121), Lionel Messi (105), Raul (71), Ruud van Nistelrooy (60) et Andrei Shevchenko (59). Des noms qui mettent encore plus en valeur la performances de l’ancien lyonnais. Mais, à l’heure où Karim Benzema fait toujours débat en France, Olivier Rouyer estime que l’attaquant madrilène laissera la trace d’un footballeur énorme et pas celle d’un joueur à scandales.

« Je souhaite ne retenir que ses 57 buts en Ligue des champions et il y en aura d’autres. Je trouve cela génial. Son immense carrière au Real Madrid, c’est extraordinaire ce qu’il a fait ce garçon. Moi je ne vais me souvenir que de cela, mais je sais bien que d’autres se souviendront d’autres choses...malheureusement », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, l'ancien joueur, visiblement dépité que l'image de Karim Benzema soit si ternie en France. Nul n'est prophète en son pays et malheureusement l'attaquant français du Real Madrid l'a bien compris. Mais avec quatre victoires en Ligue des champions et une telle efficacité au plus haut niveau, KB9 mérite tout de même un peu de respect.