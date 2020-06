Esp : Benzema est génial, le Dieu Zidane s'incline

Dans : Liga.

Dimanche soir, le Real Madrid a repris la tête de la Liga en dominant l’Espanyol de Barcelone (1-0). Une victoire précieuse après laquelle Zinédine Zidane a chaleureusement remercié Karim Benzema.

En première partie de saison, Karim Benzema était déjà l’homme clé du Real Madrid. Mais depuis la reprise du championnat d’Espagne, après la crise sanitaire du coronavirus, KB9 est carrément devenu l’homme providentiel de l’équipe de Zinédine Zidane, comme l’était Cristiano Ronaldo à son époque. Après avoir marqué trois buts en quatre matchs, l’attaquant français a une nouvelle fois ramené de précieux points au sein de la Maison Blanche dans la course pour le titre. Pas en marquant, mais en délivrant une somptueuse passe décisive, en talonnade en pleine course, pour le buteur Casemiro. Une réalisation de toute beauté, inscrite juste avant la mi-temps, qui a suffi au bonheur des Merengue, qui ont repris le fauteuil de leader avec deux points d’avance sur le Barça.

Après la rencontre en Catalogne, Zidane n’a bien entendu pas hésité à féliciter son buteur de 32 ans. « Pour Karim Benzema, oui... Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes. Et ce qui est encore plus beau, c'est de voir que son copain, Casemiro en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre d'action », a lancé, en conférence de presse, Zizou, qui espère que Benzema ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Car après avoir enchaîné cinq succès de suite depuis la reprise, le Real aura bien besoin de son attaquant pour aller jusqu’au bout en championnat, et notamment contre Bilbao le 5 juillet ou Villarreal le 15.