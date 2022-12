Esp : Benzema envisage d'humilier Deschamps vendredi

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Vendredi 30 décembre, le Real Madrid fait son retour à la compétition avec un match de championnat face au Real Valladolid. Un match où Karim Benzema devrait être titulaire. Le Français est soupçonné d'avoir préparé une célébration destinée à Didier Deschamps s'il parvient à marquer.

Malgré une retraite internationale prise il y a quelques jours, Karim Benzema semble encore assez rancunier envers l'Équipe de France et Didier Deschamps. Le ballon d'or 2022 estime qu'il n'a pas été respecté par la Fédération française de football (FFF) et que la gestion de sa blessure pendant la Coupe du monde 2022 a été mauvaise. Une référence à son départ par la petite porte alors que le Mondial allait débuter pour l'équipe de France, alors qu'il estimait avoir encore de grandes chances d'être opérationnel pour la suite de la compétition. Difficile, voire impossible à digérer pour l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais.

À l'occasion de la 15e journée de la Liga, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Real Valladolid pour tenter de bien terminer l'année. Karim Benzema devrait démarrer la rencontre titulaire et pourrait célébrer un probable but à destination de Didier Deschamps. Plusieurs médias espagnols évoquent la possibilité de voir KB9 faire un geste pour protester contre son ancien entraîneur et la FFF alors qu'il a désormais tirer un trait sur sa carrière en équipe de France dès le lendemain de la Coupe du monde.

Benzema zappe Deschamps mais s'est préparé

Après une nouvelle désillusion avec sa sélection, Karim Benzema est plus motivé que jamais. Le journal AS explique que le joueur de 35 ans s'est préparé minutieusement pour être au top de sa forme pour la fin de la saison 2022/2023. Néanmoins, le média madrilène Defensa Central rapporte que malgré une volonté d'impressionner, l'ancien attaquant lyonnais devrait aux dernières nouvelles éviter de faire une provocation anti-Didier Deschamps en cas de but marqué en Liga prochainement. Au stade José-Zorrilla, Benzema sera au cœur de toutes les attentions. Tous les faits et gestes du natif de Bron vont être analysés lors de cette rencontre même si KB9 va aussi vouloir montrer qu'il est désormais à 100 % avec le Real Madrid et qu'il a tourné la page de l'équipe de France. Déjà auteur de 5 buts en championnat, Benzema est en tout cas attendu au tournant, alors que le champion d'Europe en titre n'a pas recruté en attaque et ne compte pas le faire, vient de confirmer son entraineur Carlo Ancelotti en conférence de presse. Une voie royale pour l'attaquant français, qui bénéficie au moins de la confiance totale des dirigeants de la Maison Blanche.