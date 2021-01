Esp : Benzema déplait en France mais emballe Madrid

Dans : Liga.

Karim Benzema est devenu un joueur qui compte au Real Madrid, mais qui en plus s'inscrit désormais la légende des Merengue, l'un des plus grands clubs du monde.

Bien malin celui qui il y a bientôt 12 ans, après son transfert de l’Olympique Lyonnais au Real Madrid, pouvait imaginer l’incroyable parcours de Karim Benzema sous le maillot madrilène. Les saisons se sont enchaînées, et l’attaquant français se bonifie comme le bon vin, au point que désormais il a clairement sa place dans la longue histoire du Real Madrid. Ce jeudi, Marca ne masque pas son admiration devant la réussite de Karim Benzema, et le journal madrilène sort des statistiques époustouflantes qui confirment que KB9 est de la trempe des plus grands footballeurs. « Depuis que Benzema est arrivé au Real Madrid, personne n'a joué plus de matchs que lui. Avec 533 matchs officiels depuis ses débuts (29/08/2009, contre le Deportivo), Karim surpasse Sergio Ramos (491) et Marcelo (444) dans cette période », rappelle Miguel Angel Lara, qui fait également remarquer que Karim Benzema n’a été que rarement blessé, preuve d’une hygiène de vie parfaite…et de sa concentration à 100% sur le Real Madrid depuis sa mise à l’écart de l’équipe de France.

De même, le journaliste madrilène rappelle que si Cristiano Ronaldo est loin devant Karim Benzema en matière de buts (450 buts pour CR7 contre 261 pour KB9), l’ancien Lyonnais est d’une efficacité légèrement supérieure à la star portugaise. En effet, le joueur français a tiré 672 fois au but pour marquer 261 fois, soit 38,83% de taux de réussite contre 38,42% pour Cristiano Ronaldo (1171 tirs pour 450 buts). « Ce ne sont que des chiffres, mais le jeu de Benzema est limpide (…) En plus des buts, les passes décisives sont importantes dans le jeu d’un joueur sans qui rien de ce qu’est le jeu du Real Madrid de Zinedine Zidane ne peut être compris », écrit Miguel Angel Lara, visiblement sous le charme de Karim Benzema, comme le sont de très nombreux supporters du Real Madrid. Comme toujours, on peut regretter quand même que la France se soit passée d'un si grand talent, mais c'est un autre débat.