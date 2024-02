Esp ‍: Barcelone prêt à tenter le pari fou Luis Enrique ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le FC Barcelone prépare déjà l’avenir et recherche l’entraîneur parfait pour la saison prochaine alors que Xavi quittera son poste au mois de juin. Parmi les entraîneurs évoqués, le nom de Luis Enrique est cité.

Une petite révolution se prépare à Barcelone puisque Xavi a d’ores et déjà annoncé son départ à la fin de la saison. L’ancien capitaine du Barça quittera son poste au mois de juin et le club catalan explore de nombreuses pistes pour lui succéder. A en croire les informations du Mundo Deportivo, l’une d’entre elles mène à un certain Luis Enrique. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, l’ancien sélectionneur de la Roja a tout pour plaire du côté du Camp Nou. « C’est une figure du Barça » écrit le Mundo Deportivo, qui rappelle que Luis Enrique a laissé d’excellents souvenirs en Catalogne notamment grâce au triplé réalisé en 2015 avec la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions.

Le média espagnol tempère néanmoins cette piste car Luis Enrique a pour habitude d’honorer ses contrats. Si tel est de nouveau le cas avec le PSG, son départ ne devrait donc pas intervenir avant juin 2025. Barcelone pourrait tout de même tenter le coup et voir si une ouverture existe. Dans tous les cas, de nombreuses autres pistes sont creusées en parallèle. Le Mundo Deportivo cite par exemple les noms de Mikel Arteta (Arsenal), Roberto de Zerbi (Brighton), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Hansi Flick (libre), Unai Emery (Aston Villa), Jürgen Klopp (Liverpool) ou encore Sergio Conceiçao (FC Porto). Du beau monde, mais un seul raflera la mise et sera l’heureux élu au FC Barcelone. Parallèlement, la presse allemande insiste sur la rumeur Hansi Flick, qui pourrait très vite ressembler à un favori même si Mikel Arteta ou Luis Enrique sont deux profils qui font davantage rêver les supporters.