Esp : Gareth Bale pour oublier Cristiano Ronaldo, Fred Hermel s'étouffe !

Débarqué au Real Madrid lors du mercato 2013 pour le prix de 101ME, ce qui avait soi-disant vexé Cristiano Ronaldo qui n'était plus le footballeur le plus cher du monde, Gareth Bale n'a clairement pas eu le rendement attendu par les dirigeants madrilènes. Mais après le départ de CR7 pour la Juventus, les Merengue ont réellement pensé que l'attaquant gallois de 29 ans allait enfin exploser. Mais le constate est là, Gareth n'est pas et ne sera jamais celui qu'il fera oublier Cristiano Ronaldo.

Pour Frédéric Hermel, la comparaison entre les deux attaquants est même risible. « Il y a cinq ans, quand les dirigeants du Real Madrid sont allés chercher Gareth Bale à Tottenham, leur objectif était très clair. Celui qui venait d’être élu meilleur joueur de la Premier League deux fois d’affilée serait appelé un jour à prendre la relève de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est parti pour la Juventus Turin en juin mais le jour J où le Gallois se devait d’assumer son nouveau statut, c’était bien ce dimanche à Barcelone, à l’occasion du match le plus important pour tout Merengue qui se respecte. Le moment était essentiel et les excuses impossibles à brandir: Bale n’avait aucun problème physique et il était accompagné en attaque par deux joueurs altruistes, Benzema et Isco, disposés à le servir. Mais le bilan de l’ancien de Tottenham lors de ce clasico sans Messi en face fut tout simplement désastreux, avec une participation au jeu anecdotique. Comme s’il n’avait été sur la pelouse que pour la photo de groupe. Un manque d’implication et d’envie qui contraste violemment avec l’image que laissait Cristiano Ronaldo chaque fois qu’il revêtait le maillot blanc, encore plus quand il s’agissait de défier un Camp Nou qui le conspuait. Bale ne provoque rien chez les adversaires, et c’est bien là le problème.... », constate, dans France-Football, le grand spécialiste du football espagnol. Difficile de lui donner tort sur ce coup-là.