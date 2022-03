Esp : Ancelotti viré, le Real Madrid menace !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

La gifle infligée dimanche soir par le FC Barcelone au Real Madrid (0-4) pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de Carlo Ancelotti.

En poste depuis l’été dernier au Real Madrid, où il a compensé le départ de Zinedine Zidane, le Mister italien Carlo Ancelotti faisait jusqu’à présent l’unanimité dans la capitale espagnole. Et pour cause, le Real Madrid est en tête de la Liga et vient d’éliminer le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Tout était parfait dans le meilleur des mondes pour l’entraîneur de 62 ans et pour les supporters du Real Madrid. Mais à en croire les informations d’OK-Diario, la lourde défaite subie par le Real face au FC Barcelone dans le Clasico de dimanche à Bernabeu (0-4) pourrait avoir de sérieuses conséquences sur l’avenir de Carlo Ancelotti. Si l’ancien entraîneur d’Everton n’est pas menacé à court terme, Florentino Pérez pourrait se montrer intransigeant avec son entraîneur dans les semaines à venir.

La plus grande erreur d'Ancelotti a été d'utiliser Modrić comme faux 9 et de s'attendre à ce qu'il puisse faire ce que fait habituellement Benzema. Il a laissé son milieu de terrain sans le joueur qui le contrôle. @diarioas - @MadridXtra pic.twitter.com/iJDxysvJMq — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) March 21, 2022

Carlo Ancelotti menacé à cause du Clasico ?

Très concrètement, le média espagnol dévoile que le Real Madrid pourrait prendre la décision choc de se séparer de Carlo Ancelotti si l’entraîneur des Merengue ne gagne pas au moins un titre en fin de saison. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a donc l’obligation de briller et de remporter au moins un trophée, sans quoi il pourrait purement et simplement être licencié de son poste d’entraîneur du Real Madrid, payant au prix fort l’humiliation subie dans le Clasico face au FC Barcelone. L’information peut paraître étonnante mais à Madrid, les choix de Carlo Ancelotti contre l’ennemi juré du Barça n’ont toujours pas été compris. Totalement chamboulé par l’absence sur blessure de Karim Benzema, Carlo Ancelotti avait aligné une équipe surprenante avec notamment Luka Modric dans un rôle inhabituel de faux numéro neuf. Des choix étranges que Carlo Ancelotti avait assumé en avouant après la déroute du Real Madrid qu’il s’était manqué comme rarement dans la préparation d’un match. Malheureusement pour lui, c’est tombé sur le si crucial Clasico…