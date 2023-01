Esp : 2023 sera son année, Benzema met en garde

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Officiellement en retraite internationale, Karim Benzema peut désormais pleinement se concentrer sur le Real Madrid.

De retour en très grande forme avec un doublé inscrit lors du dernier match du Real Madrid contre le Real Valladolid, Karim Benzema est pleinement concentré sur la suite des évènements avec le club merengue. Déçu de ne pas avoir participé à la Coupe du monde, l’international tricolore a mis un terme à sa carrière internationale. Maintenant que l’Equipe de France est derrière lui, Karim Benzema peut de nouveau se consacrer à 100 % à son club, comme il l’a fait durant près de cinq ans, lorsqu’il a été écarté des Bleus par Didier Deschamps. En 2023, le Real aura de gros objectifs avec la Liga et la Ligue des Champions et sur la télévision officielle du club espagnol, Karim Benzema a affiché ses ambitions. Pour le capitaine du Real, l’objectif est clairement de tout rafler durant cette année civile.

Benzema veut tout rafler en 2023

« En 2023, comme toujours, j’espère gagner le plus de titres possibles car nous sommes dans le meilleur club du monde. Nous devons toujours gagner, nous devons allez au bout de toutes les compétitions » a souligné Karim Benzema, plein d’ambitions à l’aube de cette nouvelle année et qui espère pouvoir conquérir le plus de titres possibles. Durant cette seconde partie de saison, l’objectif principal du Real Madrid sera de conserver son titre en Ligue des Champions. Mais l’affaire sera corsée car dès les huitièmes de finale, l’équipe de Carlo Ancelotti sera opposée à un géant européen avec un duel au sommet contre Liverpool. Nul doute que pour franchir cette étape, le Real Madrid aura bien besoin d’un Karim Benzema au top et enfin épargné par les pépins physiques, ce qui n’était pas du tout le cas lors de cette fin d’année 2022. Le staff de l’Equipe de France peut en témoigner…