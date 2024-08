Enervé par l’Espanyol Barcelone, il va racheter le club

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Vexé d'avoir été conservé alors qu'il voulait partir, puis d'être viré en fin de contrat sans offre de prolongation cet été, Martin Braithwaite a décidé de racheter l'Espanyol Barcelone pour en virer les dirigeants.

Martin Braithwaite, ancien joueur de Toulouse et de Bordeaux notamment, fait partie des professionnels qui n’ont pas besoin du football pour bien vivre. L’international danois a effectué de nombreux investissements dans sa carrière, et ils ont souvent été couronnés de succès dans l’immobilier et la vente de vêtements notamment, ce qui lui permet de gérer une fortune impressionnante de plusieurs centaines de millions de dollars. A 33 ans, il a toutefois du dire adieu au football européen après la fin de son aventure à l’Espanyol Barcelone, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat. L’attaquant s’est engagé au Gremio de Porto Alegre au Brésil, mais il a tout de même gardé une rancune tenace contre le club catalan, au point de vouloir en racheter une majorité des parts pour pouvoir écarter les propriétaires actuels. C’est ce que raconte Marca, pour qui la relation entre Braithwaite et les dirigeants de l’Espanyol sont mauvaises au point que le Danois essaye de devenir actionnaire majoritaire de la formation espagnole simplement pour y faire le ménage.

Braithwaite s'estime maltraité par l'Espanyol

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Martin Braithwaite (@braithwaiteofficial)

L’ancien toulousain regrette que, malgré son importance dans la remontée du club barcelonais en Liga, il n’ait pas reçu une offre digne de ce nom. « Il y a un an, le club m’a fait une offre de renouvellement, mais c’était un manque de respect. Cela ne montre pas du tout la confiance qu’il ont en moi. Pour moi, ce n'est pas un adieu. Ensemble, nous avons atteint la promotion, et maintenant nous visons le club », a fait savoir Braithwaite au moment de quitter l’Espanyol après avoir fait remonter le club en Liga. Le Danois avait demandé à quitter la formation barcelonaise l’an dernier afin d’avoir des chances de disputer l’Euro avec le Danemark, mais cela avait été refusé, et maintenant il estime avoir été jeté comme une vieille chaussette après avoir marqué 22 buts en 39 matchs la saison dernière. La vengeance risque donc d’être terrible car l’attaquant passé également par le FC Barcelone a envie d’avoir la peau du propriétaire du club catalan.