Eden Hazard est fini pour le football, le violent démenti

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Si Karim Benzema et Vinicius portent clairement le Real depuis le début de la saison, ce n’est pas vraiment le cas d’Eden Hazard, qui continue de traverser son aventure à Madrid comme un fantôme.

À force d’enfoncer le clou, Eden Hazard va bien finir par être l’un des pires flops de l’histoire du Real Madrid. Tout simplement parce que l'international belge n’a toujours pas justifié son transfert de 115 millions d’euros, réalisé il y a maintenant deux ans et demi. Pourtant brillant sous le maillot de Chelsea entre 2012 et 2019, le joueur le plus cher de l’histoire des Merengue n’a jamais retrouvé son meilleur niveau dans le club de ses rêves. Débarqué en sur-poids dès sa première préparation estivale avec le Real, Hazard a depuis enchaîné les blessures. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde il y a encore quelques saisons, l’ancienne star du LOSC est aujourd’hui un remplaçant à Madrid. Freiné par des problèmes musculaires en octobre, Hazard est actuellement sur la touche pour une « grippe abdominale ».

« Nous reverrons le meilleur Eden Hazard au Real »

Alors que les supporters du Real n’espèrent désormais plus grand-chose de la part d’Hazard, Thibaut Courtois croit toujours en son compatriote. « Nous reverrons le meilleur Eden au Real, j'en suis vraiment convaincu. Je sais ce que c'est de souffrir d'une grippe intestinale, j'avais été remplacé à la mi-temps contre Bruges à cause de ça. Ça ne sert à rien de forcer, Eden aura suffisamment de matchs pour se montrer dans les semaines à venir », a lancé, dans une interview sur Het Laatste Nieuws, le gardien du Real, qui pense qu’Hazard va bientôt éclater au Real. Carlo Ancelotti ne demande que cela, lui qui cherche un attaquant pour faire le trio avec Benzema et Vinicius. Mais pour l’instant, avec une seule passe décisive au compteur en 11 matchs, Hazard est très loin des standards réclamés par son coach italien…