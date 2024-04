Deux joueurs du Barça contactés personnellement par le PSG

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Dans une semaine, le PSG croisera une première fois le FC Barcelone en Ligue des champions. Au sein de l'effectif catalan, deux joueurs attirent le Paris Saint-Germain.

Plusieurs joueurs du Barça ont été associés avec les champions de France ces dernières saisons, et si cela s'est concrétisé avec Neymar et Lionel Messi, les mouvements n'ont pas été si nombreux que cela. Mais, à quelques jours des retrouvailles entre le PSG et Barcelone en Ligue des champions, la radio barcelonaise Catalunya Radio affirme que des émissaires parisiens ont déjà noué des contacts avec l'entourage de deux joueurs de Xavi, à savoir Jules Koundé et Hector Fort. A l'occasion de l'émission Tot Costa, les journalistes ont même précisé que des rencontres ont déjà eu lieu au début du mois de mars dans la capitale de la Catalogne. A cette occasion, les responsables parisiens auraient été informés par leurs interlocuteurs que si le départ du joueur français était envisageable au prochain mercato, il était hors de question qu'Hector Fort parte cet été.

Le jeune défenseur barcelonais de 17 ans, qui a fait ses débuts en Liga sous le maillot barcelonais en janvier dernier, suscite l'intérêt de très nombreux clubs, et le Paris Saint-Germain n'est pas le seul à avoir le nom du natif de Barcelone sur ses tablettes. Récemment, on a évoqué une offre de 35 millions d'euros qui aurait été rejeté par le Barça, alors même qu'Hector Fort a signé jusqu'en 2025 avec son club formateur. Les dirigeants espagnols comptent sur l'attachement du jeune défenseur pour la Masia et estime qu'il acceptera rapidement de prolonger, même si ses représentants ne refusent pas de discuter avec d'autres clubs, dont le PSG.

Koundé sur le départ ?

S'agissant de Jules Koundé, c'est un autre dossier et cette fois la porte n'est pas totalement fermée à un départ de l'international français, même s'il a encore trois ans de contrat avec le FC Barcelone. Pour laisser partir le défenseur de 25 ans, natif de Paris, Joan Laporta serait relativement gourmand, le Mundo Deportivo qui confirme cette hypothèse, avouant que même si Deco souhaite garder Koundé, le directeur sportif du Barça sait que les impératifs financiers l'obligeront peut-être à envisager une vente de l'international français lors du prochain mercato.