Des arbitres pro-Barça, Xavi demande à voir

Par Eric Bethsy

Dans le cadre de l’affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone est accusé d’avoir corrompu l’ancien responsable des arbitres en Liga, les locaux du comité technique de l’arbitrage espagnol ont été perquisitionnés ce jeudi. L’entraîneur catalan Xavi n’a donc pas échappé aux questions sur le sujet en conférence de presse.

Nouvel épisode dans l’affaire José Maria Enriquez Negreira. Ce jeudi, les locaux du comité technique de l’arbitrage espagnol ont été perquisitionnés. Les autorités continuent d’enquêter suite aux soupçons concernant le FC Barcelone. Depuis plusieurs mois, le club catalan est accusé de corruption envers l’ancien responsable des arbitres en Liga, lequel a reçu des versement suspects de plusieurs millions d’euros de la part du Barça. Autant dire que le champion d’Espagne risque gros dans cette affaire.

👉🗣️ Xavi contundente con el 'Caso Negreira' pic.twitter.com/U2xvjBYCM7 — MARCA (@marca) September 28, 2023

De son côté, le président blaugrana Joan Laporta, qui parle d’un simple paiement pour un travail de consultant, reste serein. Tout comme son entraîneur Xavi qui n’a jamais constaté un arbitrage en faveur de son équipe. « Vous connaissez déjà mon opinion, a répondu le coach du Barça aux journalistes ce jeudi. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle information sur cette affaire. Et dans 15 jours il y en aura une autre. Et dans un mois et demi il y en aura une autre aussi. »

Xavi fait confiance à Laporta

« Vous savez déjà ce que j'en pense. Si ce n'est pas le cas, consultez les archives des journaux et vous la verrez, a lancé Xavi. Je n'ai jamais eu le sentiment, et j'insiste sur "jamais", que les arbitres aient aidé le Barça, jamais. » En mars dernier par exemple, l’entraîneur du Barça affichait sa confiance au président Joan Laporta. « C'est un sujet qui concerne davantage le président. Il dit que nous sommes tranquilles et que nous travaillons là-dessus. Nous n'avons pas parlé de ça dans le vestiaire et c'est ce qui me convient », confiait le technicien sans s’inquiéter.