Critiqué en Australie, Griezmann ne laisse rien passer

Par Eric Bethsy

Irréprochable dans son implication, Antoine Griezmann a pourtant reçu d’étonnantes critiques dans un programme australien. Ces commentaires n’ont pas échappé à l’attaquant de l’Atlético Madrid qui a immédiatement repris les deux consultants en question.

Pendant que Didier Deschamps se demande comment compenser son absence, Antoine Griezmann n’est pas épargné par les critiques dans une émission australienne. Au cœur d’un débat pour le média Optus Sport, quatre chroniqueurs débattaient sur les performances et l’héritage de l’attaquant de l’Atlético Madrid. Et face au journaliste Julien Laurens, qui estime qu’il est « impossible de ne pas aimer » le Français, deux consultants se sont montrés beaucoup moins élogieux.

Griezmann accusé de tricher

« En attaque, sa qualité est tout à fait comparable à celle des meilleurs, a d’abord commenté Mark Schwarzer. Mais je n'ai pas l'impression que nous l'ayons vu suffisamment pour le classer parmi les meilleurs joueurs. » De plus, l’ancien gardien de Chelsea pense que le « volume de travail » d’Antoine Griezmann ne suffit pas pour une équipe comme l’Atlético Madrid. Son avis rejoint celui de Jay Bothroyd qui rappelle l’échec de l’international tricolore au FC Barcelone.

« Je l'aime beaucoup pour être honnête, mais pourquoi n'a-t-il pas réussi dans un plus grand club s'il est si bon ? On peut s'adapter quand on est aussi bon, a critiqué l’ancien attaquant de Wolverhampton. (...) Quand je le regarde, je me dis qu'il erre entre des positions. On peut faire du jogging sur le terrain, mais ce sont les courses à haute intensité qui comptent. Je pense qu'il se met dans une zone, un peu comme Berbatov, où il peut tricher un peu. » C’est à se demander si ces consultants parlent vraiment d’Antoine Griezmann…

They know nothing about football ! 🍕 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 22, 2024

D’ailleurs, le principal intéressé n’accepte pas ces analyses. « Ils ne connaissent rien au football », a lâché le vice-champion du monde sur le réseau social X. Après cette réaction agacée, Jay Bothroyd a finalement calmé le jeu auprès d’Antoine Griezmann. « Mec, nous ne faisions que provoquer Phil Kitromilides (l'autre consultant de l’émission et spécialiste de la Liga qui défendait le Français, ndlr). Tu es un top player », a répondu le chroniqueur gêné.