Cristiano Ronaldo déchaîné, il exige une décision monstrueuse !

Depuis la défaite du Real Madrid à Santiago-Bernabeu, c'était il y a une semaine jour pour jour, la situation de Cristiano Ronaldo chez les Merengue semble de plus en plus incertaine. En effet, si après la victoire madrilène dans le Mondial des clubs CR7 avait indiqué qu'il se voyait bien finir sa carrière au Real, du moins si le club le souhaitait, le ton est clairement monté ces derniers temps.

Ce dimanche, le Mirror affirme que Cristiano Ronaldo a rencontré Florentino Perez pour lui faire part de son désir de partir, estimant que le président du Real Madrid n'a fait que des mauvais choix récemment et s'agaçant des rumeurs qui envoient Neymar au Real l'été prochain. Et pour faciliter son départ, la star portugaise aurait demandé que sa clause libératoire soit ramenée de 1 milliard d'euros à....100 millions d'euros. Le tabloïd anglais affirme que CR7 est réellement déterminé à partir, et si quelques rares clubs ont les moyens de se l'offrir, dont le Paris Saint-Germain, c'est Manchester United qui semble être le favori. Le joueur du Real Madrid aurait même visité le mois dernier quelques unes des plus grandes écoles privées d'Angleterre afin d'envisager l'inscription de Cristiano Jr, désormais âgé de 7 ans.