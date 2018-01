Cristiano Ronaldo annonce sa décision pour le mercato estival

Dans : Liga, Mercato.

En crise sur le plan sportif, le Real Madrid est également confronté aux états d’âme de Cristiano Ronaldo.

Une fois de plus, l’attaquant portugais voudrait partir à cause du président Florentino Pérez qui refuse de lui accorder une augmentation salariale. Et qui ose draguer ouvertement Neymar. De quoi vexer le quintuple Ballon d’Or. Ce sont du moins les rumeurs qui circulent ces dernières semaines. Car de son côté, Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur de l’année 2017 par Dongquidi, a confié au média chinois qu’il n’avait aucune intention de partir l’été prochain.

« Si mon futur est à Madrid ? Bien sûr, j'adore vivre à Madrid, a répondu le Merengue. Je suis ici depuis 2009 et c'est une ville que j'aime pour le climat et sa population. En plus, je suis proche du Portugal. L'Espagne, c'est un grand pays, je l'aime. Et bien sûr, je veux rester ici, j'aime ce club. » Le quintuple Ballon d’Or n’a donc pas changé d’avis, il souhaite toujours terminer sa carrière au Real.

La retraite plus proche que prévu

Reste à savoir quand CR7 compte prendre sa retraite. Par le passé, l’ancien joueur de Manchester United annonçait vouloir jouer jusqu’à ses 41 ans. Mais l’arrivée de ses quatre enfants a changé la donne. « Cette sensation est incroyable. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Maintenant, mon objectif de m'arrêter à 41 ans sera probablement plus difficile à atteindre », a reconnu Cristiano Ronaldo, qui fêtera ses 33 ans le mois prochain.