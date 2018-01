Coupe du Roi : Le Barça cale à Vigo, mais retrouve Dembélé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Suite à son Clasico victorieux face au Real Madrid avant la trêve hivernale (3-0), le FC Barcelone retrouvait le chemin de la compétition ce jeudi soir contre le Celta en huitième de finale aller de la Coupe du Roi.

Si le club catalan a concédé un bon nul à l'extérieur (1-1), avec des buts de Sisto pour Vigo (31e) et d'Arnaiz côté barcelonais (15e), le FCB a surtout rejoué avec Ousmane Dembélé. Blessé depuis plus de trois mois, l'international français est effectivement entré en jeu à la 72e minute de jeu. Une première bonne nouvelle pour le Barça... et l'équipe de France.