Camp Nou Spotify ? Le Barça vise les 400 millions d'euros !

La presse catalane révèle que le FC Barcelone est tout proche d'un accord de sponsoring maillot avec Spotify. Après le départ de Rakuten, cette venue ferait du bien au Barça financièrement. Le géant du streaming ne vise toutefois pas que le maillot du club.

Longtemps, le FC Barcelone s'est fait l'apôtre de deux choses : le beau jeu et les maillots sans publicités. Mais, crucifiés par des dettes très importantes, les Blaugranas ont en quelque sorte vendu leur âme au diable. Depuis juin 2017, le géant du commerce en ligne japonais Rakuten apposait notamment son nom sur le ventre de Lionel Messi, Memphis Depay ou Ousmane Dembélé. Mais, le départ de l'Argentin et la publicité faite par cette star poussent Rakuten à plier bagage en fin de saison. C'est ainsi 55 millions d'euros annuels qui s'envolent pour le club, une bien mauvaise nouvelle avec les dettes colossales qu'il possède. Heureusement, il n'a pas tardé à retrouver un nouveau partenaire avec Spotify.

Le géant suédois du streaming musical a pris contact récemment avec le FC Barcelone pour devenir sponsor maillot du club. Son président, Daniel Ek, est un grand passionné de football et avait déjà voulu racheter Arsenal cet été. Le quotidien catalan Sport révèle que les négociations sont en bonne voie et que l'accord devrait arriver dans les prochains jours. Spotify serait sur le maillot du Barça contre une somme de 60 millions d'euros annuels. Une bouffée d'air frais financière relative puisque les Blaugranas viennent de contracter un prêt de 1,5 milliard d'euros auprès de Goldman Sachs pour rénover le Camp Nou.

🚨| Spotify will be FC Barcelona's main sponsor from next season; the agreement is complete. However, they could also occupy the naming rights of the stadium: ‘Camp Nou Spotify’.@totcosta [🎖️]