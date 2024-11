Camavinga dévoile sa tactique pour sortir tranquille dans Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois maintenant, Eduardo Camavinga a pris une autre dimension au Real Madrid. L'international français se sent bien dans la capitale espagnole et se veut assez discret sur sa vie privée.

Eduardo Camavinga a gravi les échelons très rapidement dans le monde professionnel. Le milieu de terrain est un élément très important de l'équipe de France et du Real Madrid. Pourtant, la pression n'est pas forcément facile à gérer, surtout avec les Merengue. A 21 ans, l'ancien du Stade Rennais veut continuer de progresser. Et il sait que pour cela, il va devoir se protéger un maximum, que ce soit sur mais surtout en dehors des terrains. D'ailleurs, Camavinga évite d'aller trop à Madrid pendant ses temps de pause, même s'il aime s'y rendre par moments.

Camavinga aime se faire très discret à Madrid

Lors d'un entretien pour El Pais, l'international français en a en effet dit plus sur sa vie à Madrid. Et il fait très attention au moment de sortir pour prendre un peu de temps en ville : « Je mets une casquette et je cherche un endroit et un moment où il n'y a pas grand monde ». Le média précise d'ailleurs que même si Camavinga est à Madrid depuis 2021, il ne connait pas beaucoup d'endroits dans la capitale espagnole. Seuls deux quartiers sont mentionnés par le footballeur : Gran Vía et Serrano. Pour le moment, même si ses expéditions touristiques se font donc très rares, cela lui réussit plutôt bien. Le joueur tricolore est très apprécié par Carlo Ancelotti et possède un contrat au Real Madrid jusqu'en juin 2029. Il a peu à peu mis sur le banc des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos. Avec l'équipe de France, le natif de Cabinda (Angola) a de plus en plus de crédit aux yeux de Didier Deschamps. En attestent ses déjà 23 sélections avec les doubles champions du monde.