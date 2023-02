Benzema rétrogradé, le Real va y réfléchir

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans la dernière année de son contrat au Real Madrid, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé. Sa situation n’inquiète pourtant pas l’entraîneur Carlo Ancelotti, persuadé que le Français finira par rempiler. En revanche, l’Italien ignore quel serait le statut de l’attaquant la saison prochaine.

La situation de Karim Benzema passerait presque inaperçue. Et pourtant, l’attaquant du Real Madrid arrive à la fin de son contrat en juin prochain. On parle d’une prolongation depuis plusieurs mois. Mais force est de constater que les deux parties n’ont pas encore réussi à s’entendre sur les termes d’un nouveau bail. Pas de quoi inquiéter un Carlo Ancelotti persuadé de connaître l’issue de ce dossier. L’entraîneur de la Maison Blanche considère que la prolongation du Français ne fait pas le moindre doute.

En revanche, le coach italien ignore quel serait le statut de Karim Benzema la saison prochaine. L’ancien technicien du Paris Saint-Germain a en effet annoncé une réflexion prévue en fin de saison lorsque la presse locale l’a interrogé sur la possibilité de recruter un avant-centre l’été prochain. « On en parlera plus tard, a répondu Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse. Il faut prendre en compte l'âge de Karim, mais aussi ce qu'il apporte. »

Ancelotti certain de garder Benzema

« Il n'a pas apporté en début de saison à cause d'une blessure, mais il avait été bon avant de se blesser et je suis persuadé qu'il sera performant la saison prochaine, a prédit l’entraîneur des Merengue. On en parlera à la fin de la saison avec calme et tranquillité. » En raison de ses blessures et de ses 35 ans, Karim Benzema incite forcément ses dirigeants à s’interroger. L’ex-international tricolore n’a pas de réel concurrent dans l’effectif et le recrutement d’un numéro 9 ne serait pas si étonnant. Reste à savoir si cette recrue viendrait menacer la place du capitaine dans le onze.