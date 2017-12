Benzema n’est pas comme Cristiano Ronaldo, Zidane adore ça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Muet contre Al Jazira (2-1) mercredi en demi-finale du Mondial des clubs, l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est de nouveau critiqué.

Comme d’habitude, la presse espagnole lui reproche son manque d’efficacité et ses statistiques limitées. Il faut dire que le Français n’est pas un véritable tueur dans la surface adverse. Altruiste, l’avant-centre ressemblerait presque à un meneur de jeu tant il aime faciliter la circulation de balle de son équipe. Rien à voir avec l’égoïsme du buteur Cristiano Ronaldo. Et c’est justement pour ça que l’entraîneur Zinédine Zidane apprécie tant son compatriote.

« Je ne suis pas d'accord avec les critiques, a réagi le technicien. Mais ça ne fait rien. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas seulement les buts. Je ne vois pas que les buts dans le jeu de Karim. C'est un joueur différent, il ne marquera pas 60 buts, mais il fait d'autres choses. Moi je préfère ce qu'il fait pour l'équipe. Le football est un jeu collectif, et Karim est l'un des meilleurs dans ce sens. C'est ce que je valorise. Je le défendrai jusqu'à la mort, et ce n'est pas le seul. Il y a des joueurs qui ne sont pas très bons parfois, mais je défend mes hommes quand ça va mal, ce qui n'est pas le cas de Karim. » Avec ou sans but, Benzema fera toujours le bonheur de Zidane.