Benzema bientôt libre, le Qatar commence à s’agiter

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans la dernière année de son contrat au Real Madrid, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé. Sans surprise, sa situation commence à alerter certains clubs. L’attaquant français pourrait notamment recevoir des offres en provenance du Qatar et de l’Arabie Saoudite.

Difficile de dire où en sont les discussions entre Karim Benzema et le Real Madrid. En tout cas, le club de la capitale espagnole n’a rien officialisé. Ce qui implique que le Français se dirige vers un départ libre en juillet. Autant dire que sa situation ne laissera pas indifférent sur le marché des transferts. Aucun cador européen n’alimente l’actualité du Ballon d’Or pour le moment.

🚨 #EXCL | 2 Clubs from the Qatari and Saudi Arabian leagues want to sign Real Madrid's French striker Karim Benzema.



⚠️ Madrid wants to extend the contract of the French player until 2024.

Mais selon les informations du journaliste Ekrem Konur, deux clubs venus du Qatar et de l’Arabie Saoudite sont déjà prêts à recruter l’attaquant en fin de contrat. La source confirme néanmoins que le Real Madrid a bien l’intention de prolonger le bail de son capitaine pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2024. Même si l’on imagine mal le Merengue partir l’été prochain, force est de constater que les deux parties ne parviennent pas encore à trouver un terrain d’entente. La semaine dernière, l’entraîneur Carlo Ancelotti considérait pourtant la prolongation de Karim Benzema comme actée.

Ancelotti ne s'imagine pas sans Benzema

« Recruter un nouvel avant-centre l'été prochain ? On en parlera plus tard. Il faut prendre en compte l'âge de Karim, mais aussi ce qu'il apporte. Il n'a pas apporté en début de saison à cause d'une blessure, mais il avait été bon avant de se blesser et je suis persuadé qu'il sera performant la saison prochaine, annonçait le coach italien. On en parlera à la fin de la saison avec calme et tranquillité. » A 35 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais reste un attaquant de classe mondiale que le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre.