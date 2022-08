Benzema Ballon d'Or, Messi met son grain de sel !

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf surprise, Karim Benzema va très prochainement soulever le premier Ballon d'Or de sa carrière. Un trophée amplement mérité, même pour Leo Messi.

En cette année un peu particulière de Coupe du monde, le prochain Ballon d'Or sera remis avant la compétition. Seront pris en compte les matchs de la dernière saison écoulée. Et un joueur ressort clairement du lot : Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois porté son équipe, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Sauf surprise, KB9 va donc remporter le Ballon d'Or, un accomplissement et un rêve pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Pour mettre un peu plus d'eau dans son moulin, Benzema peut même recevoir le soutien de... Leo Messi.

Messi, un soutien de poids pour Benzema

Lionel Messi : "Le Ballon d'Or ? Je pense que cette année, il n'y a aucun doute, il est clair que Benzema a connu une année spectaculaire." — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) August 14, 2022

Dans des propos prononcés par Messi à TyC Sports, La Pulga a avoué que Benzema méritait d'être le prochain Ballon d'Or. « Je pense que pour cette année, il n'y a aucun doute. C'est évident que Benzema a connu une année spectaculaire. Il a terminé son année par une Ligue des champions, en étant décisif à partir des huitièmes de finale. Je ne pense pas qu'il y ait des doutes cette année », a notamment précisé le joueur du PSG, qui a subi la foudre de Karim Benzema la saison passée en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La saison passée, KB9 a planté 44 buts et délivré 15 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues. Son principal concurrent pour le Ballon d'Or sera Sadio Mané, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal et auteur d'une très belle saison avec Liverpool. Mais il y a peu de suspense concernant l'identité du futur vainqueur. Pour Kylian Mbappé, qui l'a confessé lors d'un entretien à France Football, si Benzema ne gagne pas le Ballon d'Or cette année, il va devoir arrêter d'y penser pour de bon...