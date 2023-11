Bellingham fait mieux que Cristiano Ronaldo et Benzema

Impressionnant pour ses débuts avec le Real Madrid, Jude Bellingham possède des statistiques incroyables pour un milieu offensif. L’international anglais se rend indispensable à la Maison Blanche, peut-être même plus que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ces dernières années.

Le Real Madrid souffre-t-il d’une Jude Bellingham-dépendance ? Ce lundi, une bonne partie de la presse espagnole se pose la question. Les Merengue, parfois décevants dans le jeu cette saison, ont souvent été sauvés par le milieu offensif, notamment dans les fins de rencontre. Mais contre le Rayo Vallecano (0-0) dimanche, l’Anglais n’a pas pu débloquer la situation. Et aucun de ses coéquipiers n’a pris le relai.

Just missed that final touch last night, no drama. Stick together, stay positive and move on. #HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/OjY49eDZ6p